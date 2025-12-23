Una finale salvezza al Picco Tutta nei piedi di Lapadula

Una finale salvezza al Picco, tutta nelle mani di Lapadula. I novemila tifosi bianchi sostengono con passione, mentre il team e il suo attaccante cercano di ottenere il risultato decisivo. La determinazione e il coraggio sono gli elementi chiave per portare in alto le Aquile, con l’esperienza dell’ex Pescara che può fare la differenza in questa sfida cruciale.

La carica dei novemila cuori bianchi del 'Picco', l'orgoglio e il coraggio invocati al gruppo aquilotto, la punta di diamante Lapadula per far volare le Aquile nella veste di ex del Pescara. La 'finale' salvezza tra lo Spezia e il Pescara, in programma sabato prossimo al 'Picco' (ore 12,30), giocherà su questi temi: la forza trainante di un popolo unico per passione e amore, costretto a vivere un calvario; la necessità, "in una partita fondamentale, assolutamente da non sbagliare" (cit. Donadoni), di sfoggiare da parte dei protagonisti temperamento, carattere, grinta bandendo ogni sorta di paura; la possibilità di puntare su un goleador vero come Lapadula che, sebbene non al cento per cento, può ancora fare la differenza.

