La Cavalcata dell’Assunta, tradizione radicata nel territorio, si rinnova anche quest’anno, confermando il suo ruolo nel mantenere vive le usanze locali. Come da consuetudine, l’evento è stato accolto dall’Arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, nelle stanze dell’Arcidiocesi, sottolineando l’importanza di preservare e rispettare le tradizioni che uniscono la comunità nel tempo.

Rispettando la tradizione, anche quest’anno la Cavalcata dell’Assunta è stata ricevuta dall’ Arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, nelle stanze della sede dell’Arcidiocesi. I vicepresidenti della Cavalcata dell’Assunta, Roberto Montelpare e Stefano Lignite, hanno accompagnato i dieci Priori e il nuovo regista Gabriele Claretti all’incontro. Presente anche il sindaco Mauro Torresi. "La Cavalcata dell’Assunta che nel 2026 arriverà alla 45esima edizione, ha il compito di mantenere salde le proprie radici ed utilizzare una ritualità per tramandarle nel tempo, ha ricordato l’Arcivescovo Pennacchio, per farlo è importante nutrire la rievocazione di cultura e tradizioni, permettendo ad un fatto storico, che viene rievocato, di mantenersi vivo nel corso del tempo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Cavalcata benedetta: "Tenere vive le tradizioni"

Leggi anche: Benedetta Parodi e Fabio Caressa: «In un rapporto lungo come il nostro è importante tenere viva la fiamma. Temiamo il momento in cui i figli se ne andranno di casa e saremo da soli»

Leggi anche: Madonna delle Galline, una convenzione per proteggere le tradizioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Una Cavalcata benedetta: Tenere vive le tradizioni.

Una Cavalcata benedetta: "Tenere vive le tradizioni" - Ricevuti dall’Arcivescovo Rocco Pennacchio, alla presenza del sindaco Torresi, i vicepresidenti Montelpare e Lignite, i dieci Priori e il nuovo regista Claretti . ilrestodelcarlino.it