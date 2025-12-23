È stata appena introdotta una barella speciale presso il reparto di Chirurgia pediatrica dell'ospedale di Borgo Trento. Pensata per facilitare il trasporto dei bambini in sala operatoria, questa attrezzatura mira a rendere più sicuro e confortevole il percorso dei piccoli pazienti, contribuendo a ridurre lo stress legato a questi momenti delicati.

Per i bambini la degenza e, soprattutto, la sala operatoria sono momenti di particolare tensione. Una barella speciale per alleviare lo stress della sala operatoria è arrivata in questi giorni in Chirurgia pediatrica, all'ospedale di Borgo Trento. La donazione è avvenuta da parte della. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Una barella speciale per portare i bambini in sala operatoria

Leggi anche: Una lettera anonima riapre il caso di una donna morta in sala operatoria a Genova: salma riesumata e autopsia

Leggi anche: Arriva in pronto soccorso con una coltellata sotto le costole: 20enne portato d'urgenza in sala operatoria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una barella speciale per portare i bambini in sala operatoria.

Per i bambini la degenza e soprattutto la sala operatoria sono momenti di particolare tensione. Una barella speciale per alleviare lo stress della sala operatoria è arrivata oggi in Chirurgia pediatrica. La donazione è avvenuta da parte della Fondazione “Tra ter - facebook.com facebook