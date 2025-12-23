Un trasloco un archivio sonoro ritrovato | emergono duemila cassette che raccontano il jazz al Naima
Durante un recente trasloco, sono state ritrovate circa duemila cassette audio che documentano la storia del jazz al Naima. Questo archivio rappresenta un importante patrimonio sonoro, testimonianza di un’epoca in cui la musica veniva registrata e condivisa su supporti analogici. Il ritrovamento apre uno sguardo affascinante sulle radici musicali e sul valore culturale di questi strumenti di memoria sonora.
C’è un fenomeno che sta attraversando la cultura pop e il mercato musicale con la forza di una vera e propria onda nostalgica: il ritorno delle musicassette. Quei rettangolini di plastica pieni di musica che per farle partire dovevi infilare una matita in uno dei due fori per regolarizzare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Un trasloco, un archivio sonoro ritrovato: emergono duemila cassette che raccontano il jazz al Naima.
