Un trasloco un archivio sonoro ritrovato | emergono duemila cassette che raccontano il jazz al Naima

Durante un recente trasloco, sono state ritrovate circa duemila cassette audio che documentano la storia del jazz al Naima. Questo archivio rappresenta un importante patrimonio sonoro, testimonianza di un’epoca in cui la musica veniva registrata e condivisa su supporti analogici. Il ritrovamento apre uno sguardo affascinante sulle radici musicali e sul valore culturale di questi strumenti di memoria sonora.

