un torneo atp e una esibizione per lorenzo musetti prima degli australian open 2026

Prima degli Australian Open 2026, Lorenzo Musetti si prepara con un torneo ATP e un’esibizione dedicata. Per il 2026, il giovane tennista italiano si affida a un nuovo supporto nel suo team: José Perlas, noto coach spagnolo e ex capitano della Coppa Davis nel 2000 e 2004. Un passo importante per Musetti, che mira a confermarsi tra i protagonisti del circuito internazionale.

Per Lorenzo Musetti il 2026 sarà un anno di riconferme. Partendo, peraltro, da qualcosa di nuovo: nel suo team, infatti, entra José Perlas, già capitano spagnolo di Coppa Davis nel 2000 e 2004 (due anni non a caso, visto che sono stati vincenti), nonché coach di Carlos Moya, Albert Costa e, in chiave italiana, Fabio Fognini, al quale è riuscito a dare la convinzione di poter arrivare (molto) in alto come poi il ligure ha fatto. Il toscano comincerà a mettersi in gioco a Hong Kong. Si tratta di un torneo che non gli ha mai dato troppa fortuna, e che nel 2025 lo ha visto uscire al secondo turno. Stavolta lo affronterà da testa di serie numero 1, il che non gli garantisce di sicuro un cammino soft ogni volta (girano nomi come Borges, Marozsan, Etcheverry, Cilic tra i privi di seeding), ma senz’altro lo mette nella condizione di poter sperare d’incamerare partite e fiducia in vista di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

