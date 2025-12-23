' Un tè con Jane Austen'
In occasione del 250º anniversario della nascita di Jane Austen, Villa Ardizzone ospita l'evento
Un tè con Jane Austen- 250°anniversario della sua nascita. Villa Ardizzone. Domenica 28 dicembre ore 18.00. Jane Austen, la voce di una scrittrice senza tempo che, attraversando i secoli, giunge fino a noi. Penna raffinata ed ironica della letteratura inglese, è amata ancora oggi da milioni di.
Jane Austen, 250 anni e non sentirli - Su Il Bo Live una selezione di saggi, un itinerario di letture, ascolti e visioni cinematografiche per ritrova ... ilbolive.unipd.it
Tè con i Tudor, Holmes e Austen
Il 16 Dicembre abbiamo celebrato il 250° anniversario della nascita di Jane Austen. In occasione di questo importante anniversario, la nostra Biblioteca ha selezionato una serie di opere tra le più famose della scrittrice e un paio di saggi per comprendere la fi - facebook.com facebook
La sua straordinaria biografia, i suoi romanzi letti ad alta voce, i commenti dei grandi critici letterari. Jane Austen e il suo mondo dai nostri archivi, in una playlist da riascoltare nel giorno del suo compleanno. Qui tinyurl.com/5aebbcw6 x.com
