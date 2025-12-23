Un sole per riscaldarci Domani in omaggio il calendario 2026

Un sole per riscaldarci è il calendario 2026 in omaggio, pensato come un compagno quotidiano. Un amico che, mese dopo mese, ricorda il valore del tempo dedicato agli altri, offrendo uno sguardo gentile e sobrio sul nuovo anno. Un piccolo gesto che invita alla riflessione e alla solidarietà, accompagnando i lettori con semplicità e attenzione ai valori essenziali.

Un amico che accompagnerà i nostri lettori per tutto l'anno, ricordando a tutti il valore del tempo speso per aiutare gli altri. Un sole che illumina quella strada della solidarietà che conduce al volontariato, la vera ricchezza delle nostre comunità. E' il sole raffigurato nella copertina, disegnata da Giancarlo Caligaris, del Calendario 2026 che sarà offerto gratuitamente in edicola acquistando La Nazione il 24 dicembre, vigilia di Natale. Un'iniziativa, alla quarta edizione, che vuole rendere omaggio a gruppi e associazioni umbre che si dedicano quotidianamente agli altri. Un serpentone di solidarietà dal nord al sud dell' Umbria, la spina dorsale dell'altruismo in una regione che si affida anche al volontariato per vincere le sfide, sempre più ardue, dei nostri giorni.

