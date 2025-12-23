Un presepe ' riabilitativo' e di inclusione in mostra al San Gerardo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presepe di cura e di inclusione. È come si può definire l'esperienza dei laboratori di arte presepiale realizzati alla comunità riabilitativa psichiatrica dell’Irccs San Gerardo di Monza e il cui risultato si può ammirare al piano -1 della palazzina accoglienza dell'ospedale.I. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al San Gerardo la resezione dello sterno

Leggi anche: Al San Gerardo arriva il nuovo ecografo dotato di intelligenza artificiale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dal legno spiaggiato ai pumi tradizionali: il riciclo si trasforma in magia natalizia.

presepe riabilitativo inclusione mostraUn presepe 'riabilitativo' e di inclusione in mostra al San Gerardo - In Palazzina Accoglienza l'opera della comunità riabilitativa psichiatrica realizzata con l’associazione Amici del Presepe ... monzatoday.it

presepe riabilitativo inclusione mostraInaugurata in Duomo la mostra dei presepi realizzati da anziani e disabili - È stata inaugurata nel Duomo di Verona la mostra "Presepi dell’Inclusione Sociale", con lavori realizzati da anziani e disabili ... veronaoggi.it

presepe riabilitativo inclusione mostraLa Magia del Natale: il Centro Diurno “Raggio di Sole” annuncia l’inaugurazione della Mostra dei Manufatti e dei Presepi 2025 - La comunità si prepara ad accogliere un evento che coniuga creatività, inclusione sociale e rispetto per ... brundisium.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.