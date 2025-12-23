Un presepe ' riabilitativo' e di inclusione in mostra al San Gerardo

Un presepe di cura e di inclusione. È come si può definire l'esperienza dei laboratori di arte presepiale realizzati alla comunità riabilitativa psichiatrica dell’Irccs San Gerardo di Monza e il cui risultato si può ammirare al piano -1 della palazzina accoglienza dell'ospedale.I. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Al San Gerardo la resezione dello sterno Leggi anche: Al San Gerardo arriva il nuovo ecografo dotato di intelligenza artificiale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dal legno spiaggiato ai pumi tradizionali: il riciclo si trasforma in magia natalizia. Un presepe 'riabilitativo' e di inclusione in mostra al San Gerardo - In Palazzina Accoglienza l'opera della comunità riabilitativa psichiatrica realizzata con l’associazione Amici del Presepe ... monzatoday.it

Inaugurata in Duomo la mostra dei presepi realizzati da anziani e disabili - È stata inaugurata nel Duomo di Verona la mostra "Presepi dell’Inclusione Sociale", con lavori realizzati da anziani e disabili ... veronaoggi.it

La Magia del Natale: il Centro Diurno “Raggio di Sole” annuncia l’inaugurazione della Mostra dei Manufatti e dei Presepi 2025 - La comunità si prepara ad accogliere un evento che coniuga creatività, inclusione sociale e rispetto per ... brundisium.net

Anche il Natale è un'occasione di socialità e terapia per gli ospiti della struttura di via San Placido. Il loro non è un semplice presepe, ma il frutto di un percorso riabilitativo. Un'opera costruita attraverso materiali poveri e di riciclo. Leggi l'articolo: il LINK è tra i c - facebook.com facebook

A Venosa il presepe vivente dei Padri Trinitari con gli ospiti del centro di riabilitazione protagonisti. Appuntamento lunedì 22 dicembre nel centro storico x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.