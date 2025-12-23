Un prato nuovo palme fiori e melograni | così rinascono i giardini di via del Quirinale

23 dic 2025

Gli storici giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale vengono restituiti alla città dopo i lavori di riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale. L'inaugurazione nella mattinata di oggi alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

