Un prato nuovo palme fiori e melograni | così rinascono i giardini del Quirinale

I giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale, storici spazi verdi della capitale, sono stati recentemente riqualificati dal Dipartimento Tutela Ambientale. Con un nuovo prato, palme, fiori e melograni, questi spazi vengono restituiti alla città, offrendo un ambiente rinnovato e più accessibile per cittadini e visitatori. La riqualificazione mira a preservare il valore storico e naturale di questi giardini, integrandoli nel tessuto urbano di Roma.

