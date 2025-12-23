Un prato nuovo palme fiori e melograni | così rinascono i giardini del Quirinale
I giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale, storici spazi verdi della capitale, sono stati recentemente riqualificati dal Dipartimento Tutela Ambientale. Con un nuovo prato, palme, fiori e melograni, questi spazi vengono restituiti alla città, offrendo un ambiente rinnovato e più accessibile per cittadini e visitatori. La riqualificazione mira a preservare il valore storico e naturale di questi giardini, integrandoli nel tessuto urbano di Roma.
Gli storici giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale vengono restituiti alla città dopo i lavori di riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale. L'inaugurazione nella mattinata di oggi alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
