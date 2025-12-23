Un Posto al Sole anticipazioni 24 dicembre | Okoro dà nuove speranze a Roberto e Marina

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche i protagonisti di Un Posto al Sole si preparano per la Vigilia di Natale. La soap di Rai Tre non si ferma neanche per le feste, tenendoci compagnia con gli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di mercoledì 24 dicembre troveremo Roberto e Marina ancora speranzosi di mettere in difficoltà Gennaro Gagliotti. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Quando ha scoperto che Stella era coinvolta nei furti alle gioiellerie di cui si sta occupando Damiano, Eduardo si è reso conto di doversene tenere lontano, sia per il proprio bene che per .

Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 22 dicembre a venerdì 26 dicembre! - Settimana natalizia movimentata a Un Posto al Sole: indagini, tensioni familiari, regali e scelte difficili animano le nuove puntate ... serial.everyeye.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 23 dicembre: Ferri e Marina con le spalle al muro, ma un imprevisto cambia la partita con Gagliotti - La pressione ai Cantieri sale al massimo: Roberto e Marina sono sempre più schiacciati dalla presenza di Gennaro Gagliotti e la sensazione è che serva una decisione drastica. ilmessaggero.it

La famiglia di "Un posto al sole" è pronta a farvi compagnia anche durante le feste Appuntamento come sempre su Rai3 e RaiPlay! - facebook.com facebook

