Un play tascabile per l’Una Hotels Sotto l’albero c’è Stephen Brown

Un nuovo play tascabile per l’Una Hotels Reggiana: sotto l’albero c’è Stephen Brown. Dopo settimane di ricerca, il club annuncia l’ingaggio dell’esterno, rafforzando così il reparto offensivo. Un movimento importante per la squadra, che punta a migliorare le proprie prestazioni nella stagione in corso. Stephen Brown rappresenta un’opportunità di esperienza e versatilità, pronta a contribuire alla crescita del team.

È Stephen Brown il rinforzo della Pallacanestro Reggiana che da settimane era alla ricerca di un esterno. Classe ‘96, play-guardia tascabile di appena 180 centimetri, l’americano arriva dal Paok Salonicco che si è recentemente rinforzato con l’ex Nba Patrick Beverley e l’ex Trapani Shark Timmy Allen. Il gm Sambugaro ha così colto l’occasione per mettere a disposizione di coach Priftis un giocatore dal discreto potenziale offensivo (circa 11-12 punti di media tra Bundesliga, Ligue 1 e Grecia), ma soprattutto in grado di trattare la palla e riordinare il gioco nei giorni di luna storta di Caupain. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

