Un ologramma unisce Roma e Milano Open Fiber firma il record dei 64 Terabit su lunga distanza

Roma, 23 dicembre 2025 – Open Fiber conquista il primato nazionale di velocità di trasmissione su lunga distanza, segnando un nuovo punto di riferimento per l'evoluzione della connettività in Italia e aprendo scenari fino a ieri riservati alla fantascienza per cittadini, imprese e istituzioni. Il 12 dicembre 2025, l'azienda ha raggiunto la più elevata capacità di trasmissione dati mai registrata nel Paese su una tratta di lunga distanza: 64 Terabit al secondo su oltre 600 chilometri di rete in fibra ottica. Un risultato che dimostra non solo l'eccellenza tecnologica dell'infrastruttura, ma anche il suo potenziale nel supportare applicazioni digitali di nuova generazione.

Open Fiber, un ologramma tra Roma e Milano, record di velocità della fibra - Un ologramma unisce Roma e Milano, è la prova che la fibra ottica tocca il record dei 64 tbps su lunga distanza, la massima velocità mai registrata in italia e annulla le dis ... msn.com

