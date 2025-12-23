Un nuovo polo dell’automotive tra sviluppo territorio e solidarietà
A San Vitaliano nasce un nuovo polo dell’automotive, volto a coniugare sviluppo industriale, valorizzazione del territorio e iniziative di solidarietà. Questa realtà rappresenta un passo importante per il settore in Campania, contribuendo alla crescita economica e all’occupazione locale. L’iniziativa mira a creare un punto di riferimento sostenibile e innovativo per l’industria automobilistica nella regione.
Un nuovo polo dell’automotive apre a San Vitaliano, rafforzando il ruolo di un settore strategico per l’economia e l’occupazione in Campania. A inaugurarlo è Autouno Group, storica realtà del comparto auto a Napoli e provincia, che amplia così la propria presenza sul territorio con una struttura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
