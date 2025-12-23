Un nuovo polo dell’automotive tra sviluppo territorio e solidarietà

A San Vitaliano nasce un nuovo polo dell’automotive, volto a coniugare sviluppo industriale, valorizzazione del territorio e iniziative di solidarietà. Questa realtà rappresenta un passo importante per il settore in Campania, contribuendo alla crescita economica e all’occupazione locale. L’iniziativa mira a creare un punto di riferimento sostenibile e innovativo per l’industria automobilistica nella regione.

