Un nuovo murale di Banksy è apparso a Londra

Un nuovo murale di Banksy è stato recentemente realizzato nella zona ovest di Londra. L’opera raffigura due bambini sdraiati, rivolti verso il cielo, e si inserisce nel contesto artistico e urbano della città. La presenza di questa creazione contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla scena artistica di strada e sulle tematiche che Banksy spesso affronta attraverso le sue opere.

Un nuovo murale di Banksy, raffigurante due bambini sdraiati che guardano il cielo, è apparso nella zona ovest di Londra. L'artista ha rivelato di essere l'autore dell'opera, che si trova sopra una fila di garage in Queen's Mews a Bayswater, pubblicandone una foto sul suo account Instagram lunedì pomeriggio. Un secondo murale, identico al primo, è invece comparso all'esterno della torre Center Point, nel centro della capitale, venerdì scorso, ma i rappresentanti di Banksy non ne hanno ancora confermato la provenienza. Il possibile significato della nuova opera di Banksy. Parlando con la BBC, l'artista Daniel Lloyd-Morgan si è detto convinto del fatto che la location del Center Point sia stata scelta per sottolineare il problema dei bambini senza fissa dimora.

