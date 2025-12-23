Un nuovo modello educativo in regione | 22 progetti pronti a partire per ‘Scuole aperte’ diversi nel ravennate

In regione si avvia un nuovo modello educativo con 22 progetti pronti a partire nell’ambito di ‘Scuole aperte’. Questi interventi, diversi tra loro, coinvolgono diverse realtà, dal piccolo comune di Baiso in provincia di Reggio Emilia alla Città metropolitana di Bologna. L’iniziativa mira a rafforzare i servizi scolastici e a promuovere un’educazione più inclusiva e partecipativa sul territorio regionale.

Da Baiso, poco più di 3mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, alla Città metropolitana di Bologna. E poi ancora, da Parma a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Sono alcuni dei Comuni dove nei prossimi mesi gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Invito Regione: Scuola. Un nuovo modello educativo per l’Emilia-Romagna, grazie al progetto ‘Scuole aperte’ voluto dalla Regione. Conferenza stampa martedì 23 dicembre alle ore 12.30 con il presidente Michele de Pascale e l’assessora Isabella Conti; Pubblicato l’Avviso “Scuole aperte”: oltre 10 milioni di euro per spazi educativi più innovativi e inclusivi; Avviso Pubblico “Arti e Creatività” rivolto agli studenti della scuola statale o paritaria (scuola secondaria di primo o secondo grado); Scuola, 9 progetti per sostenere studentesse, studenti e famiglie nelle scelte formative e prevenire la dispersione scolastica.

