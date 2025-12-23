Un Natale di gioia per i bambini | Rotary Club Palermo Montepellegrino alla Missione Speranza e Carità di via Garibaldi

Durante il periodo natalizio, il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha promosso un’iniziativa per sostenere i bambini e le mamme accolti presso la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, situata in via Garibaldi. Questa attività mira a condividere momenti di solidarietà e presenza, contribuendo a rendere il Natale un’occasione di vicinanza e supporto per le persone più bisognose della comunità.

Nel tempo del Natale, il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha voluto dedicare un momento speciale ai bambini e alle loro mamme ospitati nella sede della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte in via Garibaldi, realtà che rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per.

Natale in corsia, la Polizia di Stato e il Rotary regalano sorrisi ai piccoli pazienti del Riuniti di Foggia - Natale è arrivato in anticipo nel reparto di pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia, dove nel pomeriggio dell’11 dicembre la ... immediato.net

Tele Dehon. . È stata celebrata una messa per augurare un Natale ricco di gioia agli utenti della sede di Molfetta della Lega del filo d'oro che da 61 anni è vicina alle persone sordocieche. Una celebrazione fatta di canti e ed emozioni che hanno raccontato la - facebook.com facebook

