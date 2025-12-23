Un milione di morti fa

Gentile lettore, fin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, era stato ampiamente previsto che il conflitto avrebbe comportato conseguenze durature e difficili da invertire. Oggi, a oltre un anno di distanza, si evidenzia come alcune situazioni siano ormai irrecuperabili. Questa analisi invita a riflettere sulle dinamiche del conflitto e sulle implicazioni di un confronto che, a questo punto, appare ormai stabile e complesso da modificare.

Zelensky adesso sembra capire che non potrà riconquistare le terre perdute. Ma se ne accorge ora? Non era prevedibile? Aldo Gorini via email Gentile lettore, "era prevedibile fin dal 24 febbraio '22, giorno dell'invasione. Ma i pochi di noi che lo dissero furono sommersi dal disprezzo dell'intero sistema informativo occidentale": così scrissi in questa pagina il 21 dicembre 2024 e lo ripeto citandomi ancora: "Zelensky sapeva di non poter vincere. A marzo '22 concordò coi russi un patto intitolato 'Trattato per la neutralità dell'Ucraina e sua sicurezza'. Johnson, mosso da Biden, si precipitò a Kiev e lo convinse a non firmarlo.

