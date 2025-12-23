Un laser per riportare a nuovo la Colonna di Marco Aurelio a Roma
Al restauro la Colonna di Marco Aurelio, nella piazza omonima della Capitale. Tecniche innovative per i lavori che si concluderanno tra circa un anno. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Roma, la Colonna di Marco Aurelio sarà digitalizzata in 3D grazie a Elon Musk
Leggi anche: L’ultimo erede di Marco Aurelio
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Roma, raggi di luce sulla storia: i laser per ripulire la colonna di Marco Aurelio - Il laser per rimuovere decenni di sporcizia da uno dei monumenti più iconici di Roma, la colonna di Marco Aurelio: i restauratori stanno effettuando il più ampio utilizzo di pulitura laser in Italia p ... repubblica.it
Un laser per riportare a nuovo la Colonna di Marco Aurelio a Roma
ITALIA IN ALLARME. CRESCONO EPISODI CHE POTREBBERO RIPORTARE IL PAESE AGLI ANNI DI PIOMBO. LA DENUNCIA DEL “ COMANDANTE “ STEFANO ROSSI. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.