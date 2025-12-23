Un laser per riportare a nuovo la Colonna di Marco Aurelio a Roma

Al restauro la Colonna di Marco Aurelio, nella piazza omonima della Capitale. Tecniche innovative per i lavori che si concluderanno tra circa un anno. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

laser riportare nuovo colonnaRoma, raggi di luce sulla storia: i laser per ripulire la colonna di Marco Aurelio - Il laser per rimuovere decenni di sporcizia da uno dei monumenti più iconici di Roma, la colonna di Marco Aurelio: i restauratori stanno effettuando il più ampio utilizzo di pulitura laser in Italia p ... repubblica.it

