Recentemente, è stato diffuso un messaggio sui canali social di Anna's Archive, in cui si annuncia di aver effettuato il backup completo di Spotify, inclusi metadati e file musicali. Questa azione solleva domande sulla sicurezza dei dati e sulle implicazioni per i servizi di streaming. È importante comprendere le conseguenze di tali operazioni e le eventuali ripercussioni per utenti e aziende del settore musicale.
Sui canali social del progetto Anna's Archive è stato pubblicato un post con un annuncio: "Abbiamo eseguito il backup di Spotify (metadati e file musicali). Si tratta del primo archivio musicale al mondo completamente aperto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il gruppo di pirati Anna's Archive ha dichiarato di aver assemblato il più grande database pubblico di metadati musicali da Spotify.
Un gruppo di hacker ha copiato tutta la musica di Spotify: cosa vogliono fare - Parliamo di 300 TB di file musicali, tutti ricavati da un’operazione di scraping su larga scala ... fanpage.it
