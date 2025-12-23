Un gruppo di hacker ha copiato tutta la musica di Spotify | cosa vogliono fare

Recentemente, è stato diffuso un messaggio sui canali social di Anna's Archive, in cui si annuncia di aver effettuato il backup completo di Spotify, inclusi metadati e file musicali. Questa azione solleva domande sulla sicurezza dei dati e sulle implicazioni per i servizi di streaming. È importante comprendere le conseguenze di tali operazioni e le eventuali ripercussioni per utenti e aziende del settore musicale.

