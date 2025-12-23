Un fumetto per salutare il passaggio della Fiamma Olimpica | una mostra spiega il progetto degli studenti

Forlì si prepara anche in modo creativo ad accogliere il passaggio della fiaccola olimpica per la nostra città. Per salutare l’arrivo dei tedofori programmato per il 6 gennaio, gli studenti del liceo artistico e musicale Antonio Canova hanno realizzato una striscia a fumetti dal titolo “Fiamma e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Marche, atteso il passaggio della Fiamma Olimpica

Leggi anche: Il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arezzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 oggi a Palermo e Trapani.

IL KEBAB DEL DUBBIO del cittadino Andrea. "Buongiorno, sto cercando da anni un fumetto e un anime che non riesco a recuperare in alcun modo. Il primo è un fumetto fantascientifico in bianco e nero, presumibilmente americano (ma non ne sono certo) usci - facebook.com facebook