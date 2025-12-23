Un fine settimana di raid. Saccheggiate tre scuole e la Società della salute.

Nel fine settimana, a Santa Croce, si sono verificati furti nelle scuole e presso la sede della Società della Salute. I malviventi hanno saccheggiato gli edifici della Secondaria Banti, delle Primarie Carducci e Copernico, oltre a penetrare nella sede della Società, già colpita il mese scorso. Un episodio che evidenzia le difficoltà di sicurezza nelle strutture pubbliche del territorio.

SANTA CROCE Fine settimana da incubo per le scuole e altri uffici di Santa Croce. I ladri hanno spadroneggiato nella sede della Società della Salute – dove lo scorso mese sono state rubate cinque auto, ma la notizia è venuta fuori solo ora – e negli edifici della Secondaria di primo grado Banti e delle Primarie Carducci e Copernico. Presi di mira soprattutto i distributori di caffè, bevande e merendine. Nelle scuole sono stati portati via anche tablet e computer. I malviventi – ma forse è più corretto dire il malvivente visto che pare si tratti dello stesso extracomunitario che da estate a oggi ha spaccato le vetrine e derubato numerosi negozi – sono entrati forzando porte e finestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

