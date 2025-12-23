Un Duomo in miniatura nel cuore di Roma | la chiesa gotica che sorprende

Sul Lungotevere Prati si trova una chiesa che richiama l’architettura gotica e il celebre Duomo di Milano. La Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, nota anche come “mini Duomo”, si distingue per le sue caratteristiche stilistiche e la posizione in una zona centrale di Roma. Un esempio di come l’arte religiosa possa sorprendere anche a distanza di secoli, offrendo un punto di interesse meno noto ma di grande fascino.

Sul Lungotevere Prati si erge in tutto il suo splendore il piccolo Duomo di Milano. Parliamo della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, così conosciuta per via della intensa somiglianza con il più celebre Duomo del capoluogo lombardo. Realizzata in stile gotico sia all’interno che all’esterno, è stata edificata nei primi anni del secolo scorso e spicca agli occhi dei romani abituati a stili architettonici ben diversi nella capitale. Il piccolo Duomo di Milano di Roma. A differenza di quanto si possa pensare, la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio è un’opera piuttosto moderna: edificata per volere dell’ Associazione del Sacro Cuore del Suffragio delle anime del Purgatorio, fu realizzata tra il 1908 e il 1917. 🔗 Leggi su Funweek.it

