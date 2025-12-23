Un comico piacentino a Zelig On | Stefano Scagnelli protagonista su Italia 1
Stefano Scagnelli, comico di Piacenza, sarà protagonista a Zelig On su Italia 1. Con il suo stile caratterizzato da ironia e osservazioni sul quotidiano, porta sul palco una nuova interpretazione dell’umorismo italiano. La sua presenza rappresenta un esempio di come il talento locale possa trovare spazio in un contesto televisivo nazionale, offrendo al pubblico un punto di vista originale e sobrio.
Un comico piacentino approda sul palco di Zelig On, portando con sé ironia, osservazione del quotidiano e un punto di vista decisamente originale. È Stefano Scagnelli, 32 anni, originario di Castelsangiovanni, medico di famiglia di professione e comico per passione, che nelle scorse settimane è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Un comico piacentino a Zelig On: Stefano Scagnelli protagonista su Italia 1.
