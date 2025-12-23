Un ciclocross da favola Doppietta di Gualtieri a Sabbio Chiese e Lurago

Matteo Jacopo Gualtieri si aggiudica una doppietta nel ciclocross a Sabbio Chiese e Lurago, consolidando la sua posizione nel circuito. Il giovane atleta della CX Devo Academy ha dimostrato grande costanza e determinazione in un fine settimana ricco di successi. La sua performance sottolinea il crescente valore del ciclocross italiano, offrendo uno sguardo attento sulle prospettive future di questo sport.

Doppietta nel Ciclocross per il monzese Matteo Jacopo Gualtieri. Fine settimana da favola per il giovane brianzolo della CX Devo Academy che mette a segno due vittorie in 48 ore. Gualtieri inaugura la serie a Sabbio Chiese nel Bresciano dove si è svolta la terza edizione del Cleten Cross Valle Sabbia per la categoria allievi di secondo anno. Dopo una gara da protagonista il monzese è riuscito a liberarsi degli avversari e concludere in solitaria la prova davanti a Lorenzo Tassistro (I Cinghaili Evo), Mattia Acanfora della Beltrami TAS e Mattia Ostinelli della Salus Seregno De Rosa quarto classificato.

