Un calendario sui palazzi delle Ambasciate d’Italia nel mondo

Il calendario dedicato ai palazzi delle Ambasciate d’Italia nel mondo offre uno sguardo sui luoghi che rappresentano la presenza diplomatica e culturale del nostro paese. Attraverso immagini e informazioni, si evidenziano le residenze ufficiali, le ville e i centri culturali che testimoniano l’Italia all'estero, sottolineando il valore storico e istituzionale di queste sedi. Un percorso che unisce la dimensione architettonica a quella diplomatica, raccontando un’Italia diffusa nel mondo.

di Arturo Varè ROMA – C'è un'Italia che si racconta anche attraverso i luoghi: palazzi storici, ville e residenze che ospitano Ambasciate, Residenze degli Ambasciatori e Istituti Italiani di Cultura. Non sono semplici sedi operative, ma spazi di rappresentanza in cui architettura, arti decorative e memoria istituzionale si intrecciano, offrendo una forma concreta e immediatamente percepibile della presenza italiana nel mondo. In questa prospettiva si colloca la nuova iniziativa legata alla collana dell'Editore Carlo Colombo di Roma, dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero: la pubblicazione del " Calendario Ambasciate 2026 ", concepito come progetto editoriale che accompagna il raggiungimento del sessantesimo volume della Collana, traguardo che testimonia la continuità e la solidità di un lavoro di lungo periodo.

