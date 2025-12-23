Un calendario per sempre Domani regalo col giornale Tanti volontari alla ribalta

Domani, acquistando una copia de La Nazione di Arezzo, i lettori riceveranno in omaggio il calendario 2026. Un dono pensato per accompagnare tutto l’anno, realizzato con cura e attenzione. Tanti volontari sono stati coinvolti in questa iniziativa, che combina tradizione e attenzione alle esigenze della comunità. Un regalo semplice, utile e duraturo, pensato per accompagnare i nostri lettori nel nuovo anno.

Natale alle porte e il regalo per i lettori è a un passo dall'essere pronto alla consegna. Quando? Domani, sarà allora che i lettori acquistando una copia de La Nazione di Arezzo riceveranno in omaggio il calendario 2026. Titolo "Il sole nella notte", a riferirsi a quell'esercito prezioso rappresentato dai volontari. Immaginiamo un sole che illumina anche il buio della notte, che splende dove serve, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. È questa l'essenza del volontariato: una galassia di persone, giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell'ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso.

