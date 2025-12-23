Un aumento dopo l' altro

A partire dal 2026, i cittadini dell’Emilia-Romagna dovranno affrontare un aumento dei costi dei biglietti dei treni regionali, in un contesto di crescenti rincari e modifiche fiscali decise dalla Regione. Mentre si valutano gli effetti dell’aumento dell’Irpef nel 2025 e dei rincari sui servizi urbani, questo nuovo incremento rappresenta un ulteriore elemento da considerare per le famiglie e gli utenti delle reti di trasporto locali.

Mentre in Emilia-Romagna si tirano le somme dell'aumento delle tasse (Irpef in primo luogo) nel 2025, deciso dalla Regione, e a Bologna si stanno facendo i conti con i tanti rincari (biglietti del bus soprattutto), ecco che i cittadini dal 2026 vedranno un ritocco all'insù anche dei biglietti dei treni che viaggiano sulle rotaie regionali. Certo, come dicono sempre dalla Regione che ha dato l'ok al rialzo, si tratta di una decisione legata alla crescita dell'inflazione, però il risultato non cambia: viaggiare costerà di più. Ecco un esempio. La tariffa di corsa semplice per la fascia 1-10 chilometri passerà dagli attuali 1,50 euro a 1,60 nel 2026, 1,70 nel 2027, 1,80 nel 2028 e 1,90 nel 2029.

