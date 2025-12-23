un anno insieme ai lavoratori beko iniziative di lotta e speranza viaggio a ritroso nella vertenza

Un anno di lotta e speranza per i lavoratori Beko, raccontato attraverso immagini che documentano le iniziative, le manifestazioni e gli incontri istituzionali. Questo viaggio visivo ripercorre i mesi di una vertenza che ha coinvolto lo stabilimento di Viale Toselli e l’intera comunità senese, evidenziando il coinvolgimento e la determinazione di chi ha affrontato con perseveranza le sfide di un anno significativo.

Le immagini delle piazze piene, dei presìdi sotto la pioggia, degli incontri istituzionali e dei volti dei lavoratori scandiscono mese dopo mese il calendario della vertenza Beko, presentato come un racconto visivo di un anno che ha segnato profondamente lo stabilimento di viale Toselli e l'intero territorio senese. Nei dodici mesi sono raccolti gli scatti più significativi, quelli capaci di sintetizzare un percorso lungo e complesso, fatto di passaggi decisivi, mobilitazioni, confronti e momenti simbolici condivisi con la città. "In prospettiva dobbiamo pensare anche ad altre iniziative: mi viene in mente, ad esempio, una mostra fotografica – spiega Massimo Martini, segretario generale della Uilm Uil Siena –.

