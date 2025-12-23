Un allenamento di gruppo preparandosi al Natale
Un allenamento di gruppo pensato per prepararsi al Natale, dedicato a chi desidera mantenere uno stile di vita attivo durante le festività. Ideale per aspiranti Babbo Natale o semplicemente per chi vuole restare in forma senza rinunciare alle tradizioni. Un’occasione per prendersi cura del proprio corpo in modo semplice e condiviso, affrontando con serenità il periodo natalizio.
Allenamento preventivo per aspiranti Babbo Natale in vista di una giornata di straordinari. O per chiunque anche in vista delle festività non voglia abbandonare le buone e sane abitudini di mantenersi in forma. Domenica mattina alle 9, il podista Antonino Guadagnino insieme al suo gruppo Cesena Eco Trail ha organizzato un ‘ allenamento autogestito ’ pensato per coinvolgere la più ampia fetta possibile di cesenati, più o meno avvezzi alla pratica di attività fisica. L’appuntamento è stato gratuito e almeno 150 persone si sono ritrovate in zona Ippodromo, in via Gramsci, per poi cimentarsi lungo uno dei due percorsi individuati dagli organizzatori, che misuravano rispettivamente 10 e 16 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Pogba vede la luce in fondo al tunnel! Primo allenamento in gruppo col Monaco, l’annuncio di Pocognoli sulle condizioni dell’ex Juventus
Leggi anche: Allenamento Juve: sorrisi e volti distesi alla Continassa. Non è passata inosservata quella doppia richiesta al gruppo dello staff di Spalletti – VIDEO
Un allenamento di gruppo preparandosi al Natale.
Un allenamento di gruppo preparandosi al Natale - OItre 150 persone hanno partecipato all’appuntamento organizzato domenica mattina da Guadagnino e ’Cesena Eco Trail’ ... msn.com
Allenamento di Natale 2025 - Quasi 900 partecipanti tra runner e camminatori hanno animato l’Allenamento di Natale 2025, tra sport, sorrisi e solidarietà. mbnews.it
L’Allenamento di Natale: di corsa fra centro e Parco per una festa coloratissima - Oltre mille partecipanti ieri pomeriggio alla 19° edizione dell’ Allenamento di Natale, per gli appassionati di jogging, organizzato da Affari sport e che ha avuto inizio da piazza Oggioni a Villasant ... msn.com
NON HO MAI...??? Edizione di Natale
Un gruppo di giovani ciclisti della Sc Padovani è stato affiancato da un’auto durante un allenamento nei pressi di Dolcé Il conducente ha esploso alcuni colpi - facebook.com facebook
Spari da un’auto a un gruppo di ciclisti in allenamento nel Veronese: paura, ma nessun ferito. La società sportiva Padovani ha sporto denuncia ai carabinieri, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.