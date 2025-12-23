Un allenamento di gruppo preparandosi al Natale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allenamento di gruppo pensato per prepararsi al Natale, dedicato a chi desidera mantenere uno stile di vita attivo durante le festività. Ideale per aspiranti Babbo Natale o semplicemente per chi vuole restare in forma senza rinunciare alle tradizioni. Un’occasione per prendersi cura del proprio corpo in modo semplice e condiviso, affrontando con serenità il periodo natalizio.

Allenamento preventivo per aspiranti Babbo Natale in vista di una giornata di straordinari. O per chiunque anche in vista delle festività non voglia abbandonare le buone e sane abitudini di mantenersi in forma. Domenica mattina alle 9, il podista Antonino Guadagnino insieme al suo gruppo Cesena Eco Trail ha organizzato un ‘ allenamento autogestito ’ pensato per coinvolgere la più ampia fetta possibile di cesenati, più o meno avvezzi alla pratica di attività fisica. L’appuntamento è stato gratuito e almeno 150 persone si sono ritrovate in zona Ippodromo, in via Gramsci, per poi cimentarsi lungo uno dei due percorsi individuati dagli organizzatori, che misuravano rispettivamente 10 e 16 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

