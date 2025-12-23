Un albero di Natale di settanta trattori | motori e fanali per ricordare il professore morto sulla A1
Un albero di Natale formato da 70 trattori ha illuminato Pontecorvo per ricordare il professor Alessandro Sdoia, morto in un incidente sull’A1 venerdì scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
