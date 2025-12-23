Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per martedì 23 dicembre, riguardante circa metà della regione. Si prevede il rischio di temporali, che potrebbe comportare disagi e necessità di attenzione da parte della popolazione. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa giornata.

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per martedì 23 dicembre. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in circa metà della regione. Per la giornata - si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito - "previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a.

Allerta meteo oggi, 23 dicembre 2025: gialla in 8 regioni/ Previsioni: pioggia su gran parte dell’Italia - Allerta meteo oggi, 23 dicembre 2025: gialla in regione Campania, ecco le previsioni per le prossime ore, prevista tanta pioggia ... ilsussidiario.net

METEO: VIGILIA DI NATALE PIU' FREDDA E NEVE FINO IN COLLINA SUL NORD ITALIA, ESCLUSE LE PIANURE!

Allerta gialla per rischio idrogeologico, per la giornata di domani, nel Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria. Allerta gialla per rischio temporali in Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. x.com

ALLERTA METEO REGIONE UMBRIA Martedì 23/12/2025 Livello di allerta: GIALLA Zone interessate: B – E – F Rischio previsto: TEMPORALI Documento di Allerta su https://cfumbria.regione.umbria.it - facebook.com facebook

