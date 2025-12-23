Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Khéphren Thuram: ecco cosa ha deciso la Juve in queste ore. È legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2029 e rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei pilastri del club bianconero. Khéphren Thuram si sta imponendo in bianconero, nonostante un inizio di stagione leggermente sotto tono, e adesso Luciano Spalletti non vuole più farne a meno. Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista francese classe 2001 è reduce dalla super prestazione contro la Roma e sembra in netta ripresa rispetto alle precedenti uscite: il suo nome è finito sul taccuino di una grande rivale come l’Inter, ma a Torino non hanno alcuna intenzione di privarsene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Ultim'ora Thuram, la Juve ha deciso: svolta a gennaio

