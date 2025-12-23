Ultimo dell’anno in compagnia di ’Mamma e papà’

Per il capodanno, il Teatro di Cestello a Firenze propone l’anteprima assoluta della commedia ’Mamma e papà’, scritta e diretta da Francesca Nunzi. Un’occasione per trascorrere l’ultimo dell’anno in compagnia di una produzione teatrale fresca e originale, in un’atmosfera raccolta e raffinata. Un evento ideale per chi desidera concludere l’anno con una serata dedicata al teatro, tra sorrisi e riflessioni, in un contesto culturale di rilievo.

San Silvestro al Teatro di Cestello di Firenze si festeggia con ' Mamma e papà ', la nuova scoppiettante commedia scritta e diretta da Francesca Nunzi, in prima nazionale assoluta. Un ciclone di famiglia che promette risate e colpi di scena, affidandosi a un cast affiatato dove l'esperienza di un attore navigato come Marco Predieri, affiancato da Sabrina Cini (tandem già sperimentato in 'Partita a 4') incontra i giovani talenti di Ismaele Mecocci ed Elettra Tercon. In scena il 31 dicembre alle 21,30 (con brindisi di mezzanotte in sala con gli attori) lo spettacolo replicherà fino a domenica 4 gennaio, compresa la pomeridiana del primo dell'anno.

