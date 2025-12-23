Ultima seduta di giunta del 2025 sono state 53 | si chiude l' anno del Comune di Cesenatico
Martedì 23 dicembre 2025, si è svolta l’ultima seduta di giunta dell’anno a Cesenatico, conclusa con 53 riunioni complessive. Questa seduta segna la chiusura di un anno di attività amministrativa, in continuità con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 avvenuta il 18 dicembre, e rappresenta il momento finale di un anno caratterizzato da impegni e decisioni per la città.
Nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre, la giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l'ultima seduta del 2025 dopo che il 18 dicembre scorso si è svolto anche l'ultimo consiglio comunale con l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Nel 2025 le sedute si sono svolte.
