Ultima seduta di giunta del 2025 sono state 53 | si chiude l' anno del Comune di Cesenatico

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 23 dicembre 2025, si è svolta l’ultima seduta di giunta dell’anno a Cesenatico, conclusa con 53 riunioni complessive. Questa seduta segna la chiusura di un anno di attività amministrativa, in continuità con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 avvenuta il 18 dicembre, e rappresenta il momento finale di un anno caratterizzato da impegni e decisioni per la città.

Nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre, la giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2025 dopo che il 18 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Nel 2025 le sedute si sono svolte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Per l'ultima seduta del 2025 il consiglio comunale accoglie la fiaccola di Betlemme

Leggi anche: “In Nigeria i cristiani sono presi di mira. Le chiese sono state bruciate, famiglie sono state distrutte”: Nicki Minaj all’Onu sostiene le accuse del presidente Trump

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giunta: via libera ad una nuova palestra nell'ambito della ristrutturazione della scuola J. von Aufschnaiter”; La Giunta regionale delibera su impianti sportivi, protezione civile, agricoltura e bilancio; Consiglio comunale del 16 dicembre: seduta dedicata al bilancio di previsione; Le delibere adottate dalla Giunta regionale della Sardegna del 17 dicembre 2025..

Parte l’operazione Porto di Catanzaro, la giunta ha approvato il progetto per l’appalto integrato del primo stralcio - Fiorita: "Importante punto di svolta per l’intervento più ambizioso della città / Iemma: Da incompiuta a realtà valorizzando la risorsa mare" ... catanzaroinforma.it

ultima seduta giunta 2025Consiglio regionale, approvate le manovre economiche 2023-2024 e l’esercizio provvisorio 2026 - Ultima seduta dell’anno per il Consiglio regionale del Molise, che nel pomeriggio di oggi si è riunito a Palazzo D’Aimmo ... molisenetwork.net

SPORT. LA GIUNTA COMUNALE DICHIARA DI INTERESSE PUBBLICO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI DE NICOLA E CATOZZI - Riva: “Una proposta innovativa che valorizza due impianti fondamentali e rafforza il messaggio di uno sport accessibile” (mi- mi-lorenteggio.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.