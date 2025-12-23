Milano, 23 dicembre 2025 – Dopo l’estrazione straordinaria di lunedì 22 dicembre, torna questa sera, martedì 23 dicembre, a partire dalle 20, l’appuntamento con l’estrazione dei numeri del SuperEnalotto. Il montepremi disponibile è pari a 96 milioni di euro tondi tondi L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Feste natalizie, anticipi e posticipi. In occasione delle feste natalizie verranno cambiati alcuni giorni classici delle estrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultima estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 23 dicembre 2025

