uk droga e fa stuprare la moglie per 13 anni incriminato un ex tory

Il Regno Unito è alle prese con un caso che richiama quello della francese Gisèle Pelicot. Quest’ultima è stata vittima per circa dieci anni di violenze sessuali e sottomissione chimica da parte del marito Dominique e decine di uomini. Come lei, ora, anche un’altra donna. Si tratta della moglie di Philip Young, ex Consigliere comunale eletto nel 2007 nell’amministrazione di Covingham and Nythe, presso Swindon. Allora esponente dei Tory, i conservatori, era già stato denunciato dall’ex consorte e arrestato dalla polizia. Nella giornata del 22 dicembre è stato incriminato formalmente con l’accusa di aver sottoposto la donna per 13 anni a stupri e abusi sessuali da parte di almeno cinque altri uomini, dopo averla drogata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Droga e stupra la moglie con altri cinque uomini per oltre 13 anni: un nuovo 'caso Pelicot' nel Regno Unito

