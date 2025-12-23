Ufficiale | Divock Origi lascia il Milan dopo tre stagioni il comunicato del club rossonero

Il Milan ha annunciato ufficialmente la separazione da Divock Origi, attaccante belga nato nel 1995, al termine di tre stagioni. La decisione, comunicata dal club, conclude il percorso del giocatore rossonero, che lascia il club dopo aver contribuito alla rosa nelle ultime stagioni. Questa scelta rappresenta un nuovo capitolo sia per Origi che per il Milan, in un contesto di riorganizzazione della squadra.

Dopo giorni di voci, è arrivato direttamente il comunicato ufficiale. Divock Origi, attaccante classe '95, non è più un calciatore del Milan.

Origi lascia il Milan: ufficiale la risoluzione del contratto, quanto risparmia il club rossonero - Sono stati gli ultimi minuti giocati con il Milan: nella stagione 2023/24 l'ex Liverpool è andato in prestito al Nottingham Forest, che non lo ha riscattato, e successivamente è tornato al Milan, dove ... msn.com

Il Milan e Origi si separano, risolto il contratto con l’attaccante belga - A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero attraverso una breve nota diffusa sui propri ... tuttojuve.com

ADDIÓS DIVOCK! IL #MILAN RISOLVE IL CONTRATTO DI #ORIGI Si chiude oggi il capitolo più enigmatico della storia recente rossonera. Ecco i dettagli dell'addio. FINE DI UN INCUBO: Matteo #Moretto conferma: risoluzione immediata a 6 mesi - facebook.com facebook

