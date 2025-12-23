Ufficiale Castelli commissario al terremoto

Il Governo ha nominato Guido Castelli come commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023. La nomina, proposta dal ministro Nello Musumeci, mira a coordinare gli interventi di ripristino e ricostruzione nelle zone interessate. Castelli, senatore di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Ascoli, assumerà un ruolo di responsabilità per gestire le attività di ricostruzione e garantire un intervento

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ieri il Governo ha nominato Guido Castelli – nella foto, senatore di Fratelli d'Italia già sindaco di Ascoli – a commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell' Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023. In contemporanea è stato dichiarato lo stato di ricostruzione "di rilievo nazionale", della durata di 5 anni, per i comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e nella frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto, più Brisighella in provincia di Ravenna.

