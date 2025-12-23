Ucraina Zelensky | Piano pronto anche se imperfetto molto vicini a risultato concreto

Dopo recenti negoziati a Miami, il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che un piano, seppur imperfetto, è pronto e che si trova molto vicino a un risultato concreto. Questa comunicazione segna un possibile passo avanti nel percorso di risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia, evidenziando un clima di speranza e avanzamento nelle trattative internazionali.

(Adnkronos) – "Siamo molto vicini a un risultato concreto". Al termine dei negoziati a Miami con la delegazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembra essere – forse per la prima volta – ottimista sul destino della guerra che da tre anni il suo Paese sta combattendo contro la Russia di Vladimir Putin.

Zelensky: piano pronto, molto vicini a un risultato concreto - A mio avviso, tutto il possibile per le bozze iniziali era già stato fatto. lastampa.it

Ucraina, Zelensky: "Il piano di pace è pronto anche se ancora imperfetto" - Arriveranno di notte e avrò i dettagli domattina. msn.com

