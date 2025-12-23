Ucraina Zelensky Importante che USA ottengano risposta dalla Russia

Il presidente ucraino Zelensky sottolinea l’importanza che gli Stati Uniti ottengano una risposta concreta dalla Russia, evidenziando la necessità di un segnale di volontà da parte di Mosca di cambiare atteggiamento e concentrarsi su prospettive diverse dall'aggressione. Questa posizione riflette la complessità del contesto internazionale e l’importanza di un dialogo che possa favorire la stabilità nella regione.

Ucraina, Zelensky “Importante che USA ottengano risposta dalla Russia” - "E' importante che gli Stati Uniti riescano ad avere una risposta da parte della Russia: una reale volontà da parte russa di concentrar ... italpress.com

Ucraina, Zelensky: «Mosca sta preparando un altro anno di guerra». Funzionari Usa e Russia si vedono a Miami nel fine settimana - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato, nell'ultimo Question Time ai Comuni prima della pausa natalizia, la decisione di trasferire a favore dell'Ucraina in guerra 2,5 miliardi di ste ... leggo.it

Travaglio: Zelensky può scegliere solo tra una sconfitta ora o una disfatta totale fra un anno

UCRAINA | Kiev: "Violento attacco russo con missili e droni". Zelensky: "Sono 52 gli ucraini rapiti dai russi nella regione di Sumy". Sul fronte negoziati Trump sottolinea: "I colloqui proseguono ma le parti si odiano". #ANSA x.com

Negoziati Ucraina-USA conclusi, Zelensky: "Completato il lavoro chiave sulla bozza del piano di pace" Il 22 dicembre, ora locale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la delegazione ucraina ha concluso a Miami una serie di negoziati c - facebook.com facebook

