Ucraina Zelensky Importante che USA ottengano risposta dalla Russia
Il presidente ucraino Zelensky sottolinea l’importanza che gli Stati Uniti ottengano una risposta concreta dalla Russia, evidenziando la necessità di un segnale di volontà da parte di Mosca di cambiare atteggiamento e concentrarsi su prospettive diverse dall'aggressione. Questa posizione riflette la complessità del contesto internazionale e l’importanza di un dialogo che possa favorire la stabilità nella regione.
ROMA (ITALPRESS) – "E' importante che gli Stati Uniti riescano ad avere una risposta da parte della Russia: una reale volontà da parte russa di concentrarsi su qualcosa di diverso dall'aggressione". Lo dice su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
