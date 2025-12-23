Ucraina Trump | non perdiamo più denaro lì Nato ci paga per le armi

Durante una conferenza stampa, Donald Trump ha sottolineato l'importanza di evitare ulteriori perdite economiche legate alla situazione in Ucraina. Ha anche menzionato che l’Italia, attraverso il NATO, riceve pagamenti per fornire armi e supporto militare. Queste dichiarazioni evidenziano l’attenzione americana e internazionale sulla gestione delle risorse e sugli interessi strategici nella regione.

Roma, 23 dic. (askanews) – "Guardate, non perdiamo più denaro in quella guerra". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una conferenza stampa trasmessa in diretta da Mar-a-Lago, in Florida. "Sapete, Biden – ha proseguito – ha dato 350 miliardi di dollari e chissà cosa ne è stato. Noi ora vendiamo missili, aerei e tutto il miglior equipaggiamento militare; lo vendiamo alla Nato. Abbiamo ottenuto che la Nato passasse dal 2 per cento del Pil (impiegato dagli Stati membri nelle spese militari, ndr) al 5 per cento. Nessuno ci credeva fino a oggi; nessuno lo scriverà, ma nessuno ci credeva.

