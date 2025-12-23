ucraina torna in tv ballando con le stelle con eroi di guerra

Prima della guerra, il programma televisivo ucraino ‘Ballando con le stelle’ era molto amato e popolare. Il programma, che incantava il pubblico con le esibizioni di celebrità e ballerini professionisti, è ora tornato per una puntata speciale, questa volta con eroi ucraini di guerra come protagonisti, a sottolineare la resilienza del Paese in tempi difficili. Molti ricordano ancora come il presidente Volodymyr Zelensky – all’epoca attore – vinse il concorso di danza nel 2006, l’anno in cui ‘Tantsi z zirkamy’, come è conosciuto il programma in ucraino, debuttò. Nella nuova puntata speciale, i ballerini si esibiscono con protesi, dimostrando la loro forza nel superare le avversità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

