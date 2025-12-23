Ucraina raid sugli impianti energetici | Ridotta la potenza delle centrali nucleari L’Aiea | Situazione peggiore da settembre 2024
I pesanti raid lanciati nelle scorse ore dalle forze armate russe sulle strutture di produzione energetica dell’Ucraina – con 635 droni, 3 missili aerobalistici Kh-47M2 Kinzhal e 35 missili da crociera Kh-101 e Iskander-K, ha riferito l’Aeronautica militare di Kiev – fa risalire la soglia di allerta sulle centrali nucleari. La situazione viene costantemente monitorata dall’ Agenzia internazionale per l’energia atomica, che nelle ultime settimane ha lanciato diversi allarmi circa la sua pericolosità. “Il nemico ha lanciato un altro massiccio attacco al sistema energetico ucraino, il nono dall’inizio dell’anno – ha dichiarato il ministro ad interim dell’Energia Artem Nekrasov (il titolare Hernan Galushchenko, coinvolto nell’inchiesta “Midas”, è stato sospeso dal Parlamento -). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ucraina, forze speciali di Kiev distruggono l’oleodotto Ring: forniva carburante all’esercito russo. Allarme Aiea per le centrali nucleari
Leggi anche: Missili di Kiev su Belgorod: tre morti. Mosca risponde con raid sugli impianti energetici
Guerra Ucraina Russia, Ue congela asset russi. Mosca annuncia ritorsione; La Russia non si ferma, un milione al buio in Ucraina per i raid; Salvini e lo stallo sui fondi di Mosca congelati: «L’Ue scherza col fuoco». Kiev: «Un milione di famiglie senza luce dopo i raid russi» - La diretta; Ucraina, Mosca replica al congelamento degli asset: All'Ue sono imbroglioni. Massiccio raid russo su Odessa.
Ucraina, raid sugli impianti energetici: “Ridotta la potenza delle centrali nucleari”. L’Aiea: “Situazione peggiore da settembre 2024” - L'agenzia atomica aveva lanciato l'allarme prima degli attacchi alle infrastrutture energetiche che hanno costretto a ridurre la potenza degli impianti ... ilfattoquotidiano.it
Guerra Russia Ucraina, violento attacco su Kiev e Trump approva la vendita di missili all'Italia - Guerra in Ucraina senza tregua: raid della Russia su impianti di produzione, Kiev resta al buio. virgilio.it
Ucraina, attacchi russi a infrastrutture energetiche a Kiev - Secondo il governo, i raid hanno preso di mira soprattutto infrastrutture energetiche, mentre il presidente ... tg24.sky.it
Washington propone un incontro Usa-Russia-Ucraina. Raid russi a Odessa: otto morti. Kiev colpisce una nave russa nel Mar Caspio #Nazionale - facebook.com facebook
Ucraina-Russia news oggi, nuovi attacchi mentre si lavora alla pace: raid su Odessa, droni di Kiev colpiscono il Mar Caspio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.