Ucraina raid sugli impianti energetici | Ridotta la potenza delle centrali nucleari L’Aiea | Situazione peggiore da settembre 2024

I pesanti raid lanciati nelle scorse ore dalle forze armate russe sulle strutture di produzione energetica dell’Ucraina – con 635 droni, 3 missili aerobalistici Kh-47M2 Kinzhal e 35 missili da crociera Kh-101 e Iskander-K, ha riferito l’Aeronautica militare di Kiev – fa risalire la soglia di allerta sulle centrali nucleari. La situazione viene costantemente monitorata dall’ Agenzia internazionale per l’energia atomica, che nelle ultime settimane ha lanciato diversi allarmi circa la sua pericolosità. “Il nemico ha lanciato un altro massiccio attacco al sistema energetico ucraino, il nono dall’inizio dell’anno – ha dichiarato il ministro ad interim dell’Energia Artem Nekrasov (il titolare Hernan Galushchenko, coinvolto nell’inchiesta “Midas”, è stato sospeso dal Parlamento -). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

