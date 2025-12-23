Ucraina puntata speciale di ' Ballando con le stelle' | protagonisti gli eroi della guerra

Una puntata speciale di 'Ballando con le stelle' in Ucraina rende omaggio agli eroi della guerra. Prima del conflitto, il programma godeva di grande popolarità nel paese, diventando un punto di riferimento per il pubblico. Questa edizione rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, unendo intrattenimento e memoria in un contesto di difficoltà. Un’occasione per ricordare e onorare coloro che si sono distinti in un periodo complesso.

Prima della guerra, il programma televisivo ucraino 'Ballando con le stelle' era molto amato e popolare. Il programma, che incantava il pubblico con le esibizioni di celebrità e ballerini professionisti, è ora tornato per una puntata speciale, questa volta con eroi ucraini di guerra come protagonisti, a sottolineare la resilienza del Paese in tempi difficili. Tra i partecipanti figurano personaggi pubblici che hanno raggiunto la notorietà da quando la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina nel febbraio 2022.

La versione ucraina di «Ballando con le stelle» in onda con una puntata speciale con i veterani di guerra - Durante lo show benefico di domenica si esibiscono in pista, in alcuni casi con protesi agli arti, persone che hanno combattuto ... msn.com

Ucraina, torna in tv “Ballando con le stelle” con eroi di guerra - Prima della guerra, il programma televisivo ucraino 'Ballando con le stelle' era molto amato e popolare. msn.com

