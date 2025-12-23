Ucraina | partiti e studenti liberali aggrediti durante flash mob ad un evento filorusso

Durante un evento alla Federico II, studenti e attivisti filorussi hanno organizzato un flash mob pro-Ucraina. L’evento ha suscitato tensioni e confronti con l’ANPI, con alcune denunce di aggressioni e di limitazioni alla libertà di espressione, tra cui il blocco delle domande durante il convegno con Alessandro Di Battista e Angelo D’Orsi. La vicenda evidenzia le divisioni e le tensioni politiche presenti nel contesto universitario e pubblico.

Flash mob pro-Ucraina alla Federico II: tensioni con l'ANPI, studenti e attivisti denunciano aggressioni e stop alle domande durante il convegno con Alessandro Di Battista e Angelo D'Orsi.. "Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all'interno di un convegno filorusso organizzato dall'ANPI all'universitá Federico II di Napoli. Dopo aver atteso il termine dell'evento con Alessandro Di Battista e il professor D'Orsi e al momento delle domande decine di studenti e attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine.

