Ucraina massiccio attacco russo a due giorni da Natale | morti e blackout

Il recente attacco russo in Ucraina, avvenuto a pochi giorni dal Natale, ha causato perdite umane e interruzioni nelle comunicazioni. L’offensiva, che ha coinvolto droni e missili, ha colpito diverse aree del Paese, accentuando la tensione in un periodo già segnato da difficoltà e incertezze. Questo evento evidenzia la fragilità della situazione e l’importanza di monitorare gli sviluppi nel contesto del conflitto.

Massiccio attacco russo sull’Ucraina a due giorni dal Natale. Una pioggia di droni e missili si è abbattuta su diverse regioni del Paese, provocando vittime e blackout. Almeno tre i morti, fra cui un bambino di 4 anni, e diversi i feriti. “Questo attacco russo invia un segnale estremamente chiaro sulle priorità della Russia. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con le loro famiglie, a casa e al sicuro. Un attacco condotto essenzialmente nel mezzo di negoziati volti a porre fine a questa guerra. Putin non riesce ancora ad accettare di dover smettere di uccidere, e questo significa che il mondo non sta esercitando abbastanza pressione sulla Russia”, la reazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco russo a due giorni da Natale: morti e blackout Leggi anche: Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno quattro morti a Leopoli Leggi anche: Guerra Ucraina – Russia, nuova notte di bombardamenti: attacco aereo russo su Kiev, due morti e blackout. Sospeso l’incontro tra Putin e Trump La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti. Oggi a Miami colloqui Usa-Russia; Kiev: 'Violento attacco russo con missili e droni, morti e feriti' - LIVE; Ucraina: massiccio attacco russo nella notte, almeno tre vittime tra cui una bambina. Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it

Guerra ucraina, Kiev: «Violento attacco russo con missili e droni». Le truppe di Zelensky si ritirano dalla località di Siversk - Mosca «sta effettuando un attacco combinato con missili da crociera e droni» su molte regioni ucraine: lo riferiscono i media di Kiev. ilmattino.it

"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. Sono già stati lanciati più di 650 droni. Più di trenta missili". A scriverlo su Telegram è - facebook.com facebook

Ucraina-Russia, nuovo massiccio attacco di Mosca oggi news x.com

