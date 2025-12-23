Ucraina l’annuncio ufficiale | Ci ritiriamo da Siversk

L’esercito ucraino ha annunciato il ritiro da Siversk, nella regione di Donetsk, dichiarando che questa decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei militari. La mossa rappresenta una scelta strategica in un contesto di conflitto, con le autorità di Kiev che sottolineano l’importanza di proteggere le vite dei loro uomini. La situazione nella regione rimane in evoluzione, con sviluppi che continueranno a essere monitorati.

I militari ucraini si sono ritirati da Siversk, nella regione di Donetsk. La decisione, spiegano le autorità di Kiev, è stata presa «per salvare la vita dei militari». A comunicarlo è lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine in una nota diffusa su Telegram. Secondo lo Stato maggiore, nella zona sono in corso pesanti combattimenti e le forze russe dispongono di un vantaggio significativo in termini di equipaggiamento e personale, continuando i loro tentativi offensivi nonostante perdite rilevanti. «Per preservare la vita dei nostri militari e la capacità di combattimento delle unità, i difensori ucraini si sono ritirati dall’insediamento», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

