Ucraina la denuncia di Zelensky | Massiccio attacco di Mosca
Il 23 dicembre, la Russia ha lanciato un'offensiva su larga scala contro l’Ucraina, colpendo principalmente il sistema energetico e le infrastrutture civili. La situazione ha generato preoccupazione internazionale, mentre le autorità ucraine monitorano attentamente gli sviluppi e si preparano a rispondere alle conseguenze di questo massiccio attacco.
Nelle prime ore del 23 dicembre la Russia ha avviato una vasta offensiva contro l’ Ucraina, colpendo in particolare il sistema energetico e le infrastrutture civili. A renderlo noto è stato il presidente Volodymyr Zelensky attraverso Telegram, parlando di un attacco che ha interessato 13 regioni del Paese e che ha visto l’impiego di oltre 650 droni e più di 30 missili: «Al momento, gran parte del territorio ucraino è ancora in stato di allerta aerea». Il bilancio è grave: «Purtroppo, ci sono state delle vittime. Nella regione di Kyiv, una donna è stata uccisa da un drone. È nota la morte di una persona nella regione di Khmelnytskyi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Guerra, l’annuncio di Mosca: “Massiccio attacco a infrastrutture gas in Ucraina”
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta
Pace Ucraina-Russia, Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei; Ucraina, domani a Berlino colloqui su piano di pace. Media: Usa pronti a garanzia sicurezza basata su art. 5 Nato; Guerra in Ucraina, le news del 20 dicembre 2025 | Droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa nel mar Caspio; Kiev: 'Violento attacco russo con missili e droni, morti e feriti' - LIVE.
Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca» - Nelle prime ore del 23 dicembre la Russia ha avviato una vasta offensiva contro l’Ucraina, colpendo in particolare il sistema energetico e le infrastrutture civili. msn.com
Ucraina, Zelensky e il ‘regalo di Natale’ di Putin: “Attacco massiccio in corso, ora più pressioni per la pace” - “Le sirene dell’allarme antiaereo continuano a suonare nella maggior parte dell’Ucraina”, scrive, aggiungendo che “almeno 13 regioni” sono state prese di mira e precisando che “un numero significativo ... msn.com
Zelensky, massiccio attacco sull'Ucraina con 30 missili e 650 droni - "Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. ansa.it
L'Ucraina devasta l’arsenale di Putin con un attacco shock: la vendetta per Kiev
L'Ucraina denuncia: «50 civili rapiti dai russi» x.com
Il movimento civico denuncia le politiche del riarmo «sulle quali la Regione tace»; stigmatizza il silenzio sulle guerre in Ucraina e Palestina; lamenta nel bilancio di previsione regionale la carenza di risorse per le politiche sociali» e denuncia «la svolta a destr - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.