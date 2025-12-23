Il 23 dicembre, la Russia ha lanciato un'offensiva su larga scala contro l’Ucraina, colpendo principalmente il sistema energetico e le infrastrutture civili. La situazione ha generato preoccupazione internazionale, mentre le autorità ucraine monitorano attentamente gli sviluppi e si preparano a rispondere alle conseguenze di questo massiccio attacco.

Nelle prime ore del 23 dicembre la Russia ha avviato una vasta offensiva contro l’ Ucraina, colpendo in particolare il sistema energetico e le infrastrutture civili. A renderlo noto è stato il presidente Volodymyr Zelensky attraverso Telegram, parlando di un attacco che ha interessato 13 regioni del Paese e che ha visto l’impiego di oltre 650 droni e più di 30 missili: «Al momento, gran parte del territorio ucraino è ancora in stato di allerta aerea». Il bilancio è grave: «Purtroppo, ci sono state delle vittime. Nella regione di Kyiv, una donna è stata uccisa da un drone. È nota la morte di una persona nella regione di Khmelnytskyi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucraina, la denuncia di Zelensky: «Massiccio attacco di Mosca»

