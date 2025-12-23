Ucraina arriva l’annuncio di Crosetto | Vi dico la verità

Natale alle porte, una base militare lontano da casa, i soldati italiani schierati al freddo in Bulgaria e, al centro della scena, il ministro della Difesa Guido Crosetto. È qui, davanti ai militari di Novo Selo, che il ministro sceglie di rompere il silenzio su uno dei temi più caldi delle ultime settimane. Tra abbracci ai soldati, foto di rito e discorsi ufficiali, Crosetto approfitta della visita istituzionale per mettere in fila, una volta per tutte, cosa sta succedendo davvero sul fronte dell’aiuto all’ Ucraina e quale potrebbe essere il ruolo dell’Italia nella polveriera del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

